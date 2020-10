Un corps retrouvé avec un gilet de sauvetage

Les pompiers ont expliqué avoir trouvé dimanche matin un homme, dont l’âge est évalué entre 20 et 40 ans, en état de raideur cadavérique, portant un gilet de sauvetage, sur une plage de Sangatte. Cet homme est «probablement» un migrant noyé alors qu’il tentait de traverser la Manche, a déclaré le procureur de Boulogne-sur-Mer, Pascal Marconville, soulignant qu'«il y a eu énormément de tentatives de traversées»" dans la nuit.

Selon un communiqué diffusé par la préfecture du Pas-de-Calais, l’homme décédé est «d’apparence iranienne». Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les circonstances de son décès. «Il y a eu une fenêtre météorologique qui semble avoir tenté les réseaux de passeurs», a constaté M. Marconville. Une mer d’huile près des côtes a favorisé en cette fin de semaine les tentatives de traversées après plusieurs jours de mauvais temps.

Neuf tentatives de traversées «empêchées»

Mi-août, un migrant soudanais s’était noyé en tentant de traverser la Manche sur un canot pneumatique, en compagnie d’un adolescent qui avait, lui, réussi à regagner la plage. Le corps avait été retrouvé, déjà, sur une plage de Sangatte.

Samedi, la préfecture a recensé neuf tentatives de traversées «empêchées», représentant 201 migrants, et sept traversées qui ont atteint les côtes britanniques, en transportant 102 autres. Dimanche matin, ce sont 11 traversées qui ont été interceptées par les autorités françaises, concernant 191 migrants.

Des embarcations de migrants en difficulté

Un correspondant de l’AFP a vu des migrants emmitouflés dans des couvertures de survie débarquer à Calais, parmi lesquels des femmes et des enfants. L’association Salam, qui vient en aide aux migrants, a quant à elle indiqué avoir rencontré à Calais «une petite quinzaine de gens trempés, en tee-shirt, dont une dame, après un échec de passage par la mer: leur bateau a chaviré à 4h du matin et ils ont mis 7 heures à revenir à pied à Calais», gelés et affamés.

Tout au long de la journée, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a reçu des appels pour des embarcations de migrants en difficulté. La préfecture maritime recensait dimanche en début de soirée 65 migrants secourus en mer, dont quatre femmes et cinq enfants. L’un des migrants se trouvait en situation d’hypothermie sévère.

