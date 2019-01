Il y a quatre ans, l'attaque de «Charlie Hebdo»

Le 7 janvier 2015, comme tous les mercredi, le dernier numéro de Charlie Hebdo est en kiosque. Vers 11h30, deux hommes encagoulés, vêtus de noir et armés de kalachnikovs pénètrent dans les locaux de l’hebdomadaire satirique, dans le 11ème arrondissement de Paris. Ils assassinent douze personnes: Frédéric Boisseau, agent de maintenance, les dessinateurs Wolinski, Cabu, Charb, Tignous et Honoré, l’économiste Bernard Maris, Michel Renaud, en visite au journal, Franck Brinsolaro, le garde du corps de Charb, Elsa Cayat, psychanalyste et chroniqueuse à Charlie, Ahmed Merabet, policier et Mustapha Ourrad, correcteur.

Les deux terroristes s’enfuient en criant «Le Prophète est vengé» ou encore «On a tué Charlie Hebdo». Les tueurs de l’attentat, revendiqué au nom d’Al-Qaida dans la péninsule Arabique (AQPA) sont rapidement identifiés: deux frères, Cherif et Saïd Kouachi. Une traque hors norme commence pour les arrêter. Elle durera 48 heures jusqu'à l'assaut donné dans une imprimerie de Dammartin-en-Goële où ils avaient trouvé refuge.

#JesuisCharlie

En France, plus de cent mille personnes, bouleversées, se rassemblent dès le 7 janvier au soir pour pleurer et dire leur révolte lors de manifestations de soutien qui s’organisent spontanément partout dans le pays. Inventée par un graphiste, Joachim Roncin, moins d’une heure après la tuerie, la formule «Je suis Charlie» est née : brandie dans les rues sur des pancartes noires, elle fait le tour de la planète, d’Internet et des réseaux sociaux. Le hasthag #JeSuisCharlie est repris des centaines de milliers de fois en quelques heures.

De la Syrie à la Chine, en passant par les États-Unis, le Canada et tous les pays européens, une vague d’indignation déferle alors dans les capitales du monde entier.

(L'essentiel/afp)