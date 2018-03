Adieux aux victimes des attentats de l'Aude

Devant Edouard Philippe, les ministres de l'Intérieur Gérard Collomb et de la Justice Nicole Belloubet, le maire de Villedubert, dont la première victime était originaire, a débuté, étranglé par le chagrin, l'hommage solennel sur la place des armes de Trèbes, où avaient été alignés les cercueils des trois Audois tombés sous les balles du jihadiste Radouane Ladkim. «Ce n'était pas l'heure de partir pour aucun d'entre eux», a déclaré Marc Rofes, évoquant le «déchirement» des familles réunies devant lui, le visage grave, souvent en sanglots.

«Vous êtes tombés sous les balles du terrorisme et avez emporté avec vous l'insouciance d'une petite ville d'Occitanie que rien ni personne ne prédisposait à vivre de tels événements», a poursuivi le maire de Trèbes Eric Menassi, en présence de plusieurs centaines de personnes réunies sous un soleil froid. «Quelle tristesse inouïe», a-t-il lancé, «qui aurait pu croire que nous nous retrouverions un jour (ici) pour honorer la mémoire de quatre personnes assassinées sur l'autel du fanatisme le plus insensé?» «Trèbes, au sein de la République, restera debout et fière de ses valeurs», a conclu la voix soudainement cassée par l'émotion, l'édile de Trèbes, dont le supermarché a été la cible de l'islamiste.

Au lendemain de l'hommage national rendu au colonel Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie pour sauver une otage, les proches de Jean Mazières, 61 ans, de Christian Medves, 50 ans, et de Hervé Sosna, 65 ans, ont déposé des roses blanches sur les trois cercueils, avant que ne résonne la Marseillaise. Premier à être tombé sous les balles de Lakdim, Jean Mazières, viticulteur à la retraite. Le petit délinquant radicalisé l'a abattu dans une voiture stationnée sur un terrain boisé de Carcassonne peu avant 10h. Le conducteur, 26 ans, de nationalité portugaise, a été atteint d'une balle dans la tête. Il est toujours dans un état grave.

Le tueur de 25 ans, qui s'est revendiqué du groupe Etat islamique, s'est ensuite rendu au Super U de Trèbes et a tué immédiatement un employé, Christian Medves, chef boucher, ainsi qu'un client, Hervé Sosna, maçon à la retraite. «Deux Trébéens qui étaient l'exacte antithèse de la haine et de l'obscurantisme», selon le maire. Leurs obsèques ont lieu séparément jeudi à Trèbes et Villedubert.

MM. Collomb et Belloubet se sont ensuite rendus à Carcassonne pour visiter l'espace d'accompagnement des victimes puis assister à la messe des obsèques du colonel Arnaud Beltrame à la cathédrale Saint-Michel, à laquelle participaient de nombreux gendarmes et militaires de toutes les forces armées. Dans son homélie, le frère Jean-Baptiste, qui devait célébrer en juin le mariage religieux du gendarme, «a rappelé en quoi le dernier sacrement qu'il a donné à Arnaud Beltrame au moment où il est mort à l'hôpital, donnant la main à sa femme, était de même nature que ce mariage», a rapporté, Nicolas, ami de la famille.

(L'essentiel/afp)