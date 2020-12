Traité de raciste et de misogyne

Alors que le dernier one-man-show en date de Norman, «Le spectacle de la maturité», est visible depuis un an sur Amazon Prime, il fait l’objet de sévères critiques depuis quelques jours. La raison? Un extrait du spectacle posté récemment sur les réseaux sociaux a choqué de nombreux internautes.

Dans ce sketch, le youtubeur de 33 ans se moque du fait que l’actrice britannique Lashana Lynch reprendra le matricule 007 jusqu’ici tenu par le célèbre agent secret dans la suite de la saga. «Le prochain personnage de James Bond, Agent 007, sera incarné par une femme renoi, lance-t-il sur scène. Est-ce qu’on est pas en train d’aller trop loin dans la lutte contre le racisme? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ca va pas du tout. Je suis pas d’accord, ok? James Bond, c’est un personnage, on l’aime comme ça, vous l’aimez comme ça. On peut pas le changer du jour au lendemain pour un quota.» Outrée par cette blague, la chanteuse Yseult a aussitôt réagi sur Twitter. «Commentaire raciste, misogyne en toute impunité, normal Norman», a-t-elle écrit. Plusieurs autres personnes, tout aussi choquées, ont rejoint son avis.

Touché par ces critiques, Norman a admis qu’il avait fait une erreur, mais il a souligné le fait que son spectacle dénonce justement le racisme et que ce sketch avait été sorti de son contexte. «Je n’ai jamais voulu me moquer du prénom Fatoumata, a-t-il expliqué dans une story Instagram, lundi 28 décembre 2020. Je parlais des studios de cinéma américains qui parfois, pour se donner bonne conscience, se la jouent antiracisme de façade, voilà. Mais c’était mal amené, c’était maladroit. C’était pas une bonne idée, j’aurais pas dû la faire, vraiment je regrette.»

L’humoriste français refuse donc d’être traité de raciste ou de misogyne. «Dans ce spectacle, je parle du privilège blanc, de la culpabilité blanche, de mes potes rebeus qui passent leur temps à se faire contrôler, des inégalités salariales. Bref, la liste est longue, a-t-il continué un brin énervé, avant d’assurer que le contenu de son spectacle ne laissait planer aucun doute sur le fond de sa pensée et sur la sincérité de son engagement antiraciste.

