«Bernard Tapie est sous pompe à oxygène»

Invité lundi matin sur CNews, Jacques Séguéla n'a pas donné de bonnes nouvelles de Bernard Tapie, qui se bat actuellement contre un cancer de l'estomac. Face à Pascal Praud, Séguéla s'est exprimé avec l'accord de Tapie: «J'étais avec lui vendredi avec Bernard Kouchner. Je le trouve très amaigri, raconte le publicitaire. Il perd 400 grammes par jour, il a perdu presque 20 kilos.»

«Je l'ai trouvé défait. Il m'annonce qu'on lui a trouvé des débuts de métastases et qu'il est condamné à une chimio qui n'était pas prévue, ajoute Jacques Séguéla. L'opération (subie il y a quelques semaines) s'était très bien passée. Elle a duré 11 heures, il était rentré chez lui. Mais là, on l'a remis sous pompe à oxygène... Le plus troublant, c'est que son chirurgien dit qu'il a peur qu'il n'ait pas la force de supporter cette (nouvelle) chimio», poursuit Séguéla qui conclut: «C'est la première fois que je le vois un peu atteint».

