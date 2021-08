Anti-​​pass, Bardot appelle à la «grève des impôts»

Brigitte Bardot n'est pas connue pour ses positions nuancées depuis plusieurs années. Nouvel exemple dans cette interview accordée à la presse hexagonale. Sans grande surprise, l'icône française se prononce contre le pass sanitaire et appelle même les personnes non vaccinées à faire «la grève des impôts». Une manière de résister, selon elle, contre un État qui ne leur donne plus «la possibilité de vivre normalement et librement. Comme notre argent est porteur de virus, je pense qu’il serait bon de ne pas le donner à l’État», a-t-elle également ironisé.

L'actrice de 86 ans se laisse également aller à des rapprochements douteux en comparant le pass sanitaire à «l'Ausweis», le laissez-passer en vigueur pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les références au nazisme ne s'arrêtent pas là et la militante pour les droits des animaux de désigner l'exécutif français comme une «Kommandantur élyséenne». Pour mémoire, ce mot fait référence aux structures de commandement de l'armée allemande durant la guerre.

«Zemmour président? Une très belle chose pour la France»

Proche des thèses d'extrême droite, Brigitte Bardot s'est malheureusement distinguée par plusieurs déclarations racistes au cours des dernières années. Dans cette même interview, elle fait part de son admiration pour le polémiste Éric Zemmour, en passe de se présenter à la présidentielle. «Zemmour président, ce serait une très belle chose pour la France. Je suis très au courant de tout ce qu'il dit, j’ai lu ses livres et je pense qu’il a parfaitement raison».

L’éditorialiste qui officie sur «CNews» a été condamné par la justice à plusieurs reprises pour injure et provocation à la haine, suite à ses propos visant les musulmans. Brigitte Bardot elle-même avait été poursuivie pour ses propos polémiques concernant l'islam. «La France n'est pas la banlieue de Bab-el-Oued», avait-elle notamment déclaré à l’occasion des festivités de l'Aïd-el-Kebir, l'année dernière.

