Le «petit prince de la rue» ne serait pas si innocent

Il était déjà surnommé «le petit prince de la rue». L'histoire de Maëlig, 18 ans, avait touché des dizaines de milliers d'internautes et donné lieu à un élan de solidarité considérable. Le buzz prend naissance le dimanche 26 août. Ce jour-là, une blogueuse parisienne prénommée Kim cherche à attirer l'attention de la Toile sur le sort d'un jeune homme vivant dans la rue depuis près de cinq mois. «J'ai honnêtement été bouleversée par son histoire. Si vous passez par les Champs-Elysées, allez le voir», écrit-elle sur Twitter.

Dans un long récit, Kim explique que Maëlig a quitté son domicile près de Reims après une «rupture familiale», le 4 avril. La blogueuse appelle à la solidarité pour le jeune homme, «abandonné par sa famille». «Il était tellement souriant et plein d'espoir malgré sa situation. J'ai honnêtement été bouleversée par son histoire», témoigne la blogueuse.

A 18 ans, Maëlig s'est retrouvé à la rue. Son histoire a ému les réseaux sociaux pic.twitter.com/MPf6A7JmVd— BFMTV (@BFMTV) 29 août 2018

La presse parisienne s'empare alors du buzz et donne la parole au «petit prince de la rue»: «Je suis majeur, je n'ai pas trouvé de foyer. Je n'ai pas d'autre choix que me retrouver à la rue. Mais là, je suis à bout. Je voudrais trouver un logement et un travail», confie Maëlig au «Parisien».

Depuis 4 mois et le jour de ses 18 ans, Maëlig est SDF à Paris. Son histoire, devenue virale grâce à Twitter, a ému de nombreuses personnes qui se mobilisent pour le rencontrer et lui venir en aide : pic.twitter.com/tc5nizYiD5— Le Parisien (@le_Parisien) 29 août 2018

Les habitués du quartier se prennent d'affection pour le jeune homme et sa gueule d'ange. Et les jeunes utilisateurs de Twitter l'attendent des heures près de son repaire dans l'espoir de faire sa connaissance. «Je suis tellement reconnaissant envers toutes les personnes qui sont là pour moi», assure-t-il.

Grâce à nous tous qui sommes présent à ses côtés maëlig à retrouver le sourire !Un grand bravo à tous ceux qui passe une partie de leur journée avec lui et qu'il l'aide !Un grand à @kimjlewin qui nous à permis d'aidez maëlig! Continuons tous comme cela pic.twitter.com/PlWHulxrg9— Nathan Renard (@Natharenard) 28 août 2018

Tous les ingrédients composant une belle histoire de solidarité étaient réunis. Pourtant, la face cachée du jeune SDF commence à apparaître au grand jour, et il semblerait qu'il ne soit pas tout à fait innocent. «Je me suis fait rouler par Maëlig. Je crois qu'il faut prévenir tous ceux qui lui viennent en aide», témoigne une habitante dans le «Parisien». Touchée par le sort du jeune homme, la quadragénaire l'avait hébergé. Maëlig s'est cependant volatilisé vers 22h et n'est plus jamais revenu. La Parisienne accuse le jeune homme de lui avoir volé son portable ainsi que son porte-monnaie et dit avoir retrouvé, dans ses affaires, une pipette de crack. Elle a porté plainte pour vol.

Paris : la face cachée du petit prince de la rue https://t.co/gPT8cIdwTL— Le Parisien (@le_Parisien) 30 août 2018

Le père du «petit prince de la rue» a, lui aussi, fait des révélations troublantes à «L'Union». Il affirme en effet que son fils était en vacances à Toulon la semaine dernière. «Les gendarmes m'ont appelé car il était en garde à vue», raconte-t-il.

Jean-Louis assure par ailleurs que Maëlig a fait un passage chez lui en juillet, vêtu d'habits de marque. Il aurait apporté des «cadeaux de valeur» à chaque membre de la famille (ndlr: Jean-Louis a six autres enfants). «Il nous a expliqué qu'il s'installait avec sa copine dans un appartement sur Paris», témoigne le Français, qui ajoute que Maëlig était «violent» avec eux.

Aujourd'hui, Jean-Louis craint que ses autres enfants se fassent harceler à l'école. «On se fait insulter sur les réseaux sociaux, les médias ne racontent que la version de Maëlig. On n'est plus jamais tranquilles», déplore-t-il.

Sonnée par ce retournement de situation, la blogueuse à l'origine du vol se sent trahie: «C'est scandaleux. Je ne le connaissais pas. J'ai été touchée par son histoire. Je l'ai juste relayée sur Internet. Je ne m'attendais pas à un tel élan», réagit-elle. Son post, repris plus de 62 000 fois sur Twitter, a été supprimé. Les jeunes qui se sont liés d'amitié avec Maëlig commencent, eux aussi, à douter. «Des gens qui le connaissent dans sa ville d'origine commencent à tweeter en nous alertant, en nous disant qu'il faut connaître sa vraie vie», explique l'un d'entre eux. Malgré ses doutes, il assure vouloir continuer à aider Maëlig.

(L'essentiel/joc)