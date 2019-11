Un séisme fait 4 blessés, dont un grave

⚠️ Séisme | Un séisme de magnitude légèrement supérieure à 5 a secoué la vallée du Rhône juste avant midi ce lundi. Souvent peu de conséquences comme des meubles qui bougent ou des lustres qui oscillent mais localement des dégâts et un blessé.

zaki et ime à Montélimar (26) pic.twitter.com/brc4WapCvY — Météo-Contact (@MeteoContact) November 11, 2019

Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement, lors du séisme de magnitude 5,4 qui s'est produit lundi à la mi-journée près de Montélimar, a-t-on appris auprès des préfectures de Drôme et d'Ardêche. À Montélimar, une personne a été grièvement blessée après la chute d'un échafaudage. Elle a été transportée en urgence absolue à l'hôpital, a indiqué la préfecture de la Drôme. De son côté, le préfet de l'Ardèche avait auparavant recensé dans un tweet, trois blessés légers dans son département.

Ce séisme a son épicentre juste au sud de Montélimar, selon le BCSF. La secousse a été ressentie dans une vaste zone du sud de la France, dans la Drôme, en Ardèche, à Lyon au nord et jusqu'à Montpellier au sud notamment, selon un journaliste de l'AFP.

Un séisme "fort" de magnitude 5,4 a été recensé dans la Drôme, près de Montélimar en fin de matinée pic.twitter.com/sDrmQIiKMV — BFMTV (@BFMTV) November 11, 2019

«J'ai senti mes jambes trembler, j'avais l'impression que j'allais tomber, les jambes en coton, je me suis assise et j'ai compris qu'il y avait eu un tremblement de terre», a témoigné auprès de l'AFP Nathalie Lefèvre, habitante de Vallon Pont d'Arc, dans l'Ardèche. «J'étais appuyé contre le four de la boulangerie de ma mère quand je l'ai senti trembler. Le vaisselier d'une cliente a bougé et toute sa vaisselle a été cassée», a aussi expliqué Victoria Brielle, une habitante de Privas.

«Le chien a aboyé avant la secousse», a par ailleurs témoigné auprès de l'AFP Didier Lévy, qui habite un château du XVe siècle à Lamotte-du-Rhône (Vaucluse). «C'est la première fois que je vis ça, j'ai ressenti la secousse alors que nos murs font un mètre d'épaisseur», a-t-il ajouté. Plusieurs minutes après la secousse, «les lustres bougeaient toujours», a-t-il dit. Après la secousse, les pompiers du Vaucluse ont reçu «une cinquantaine d'appels principalement de communes situées au nord du département, notamment Bollène et Valréas», a indiqué un porte-parole à l'AFP.

(L'essentiel/afp)