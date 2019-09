L'ancien président de la République, Jacques Chirac, est mort jeudi matin, à l'âge de 86 ans, a annoncé son gendre Frédéric Salat-Baroux à l'AFP. «Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement», a déclaré l'époux de Claude Chirac. L'Assemblée nationale et le Sénat ont aussitôt observé une minute de silence.

L'ex-chef de l'État était un des grands fauves de la droite française dont la longévité, entre succès brillants et échecs cuisants, a démontré une exceptionnelle capacité de rebond. Celui qui n'apparaissait plus en public depuis plusieurs années fut président de la République pendant douze ans (1995-2007), deux fois Premier ministre, maire de Paris pendant 18 ans, créateur et chef de parti et ministre à répétition.

Loin des idéologies, ce grand pragmatique, créateur en 1976 du RPR, se rêvait héritier du gaullisme mais se revendique surtout de Georges Pompidou. Il a, entre libéralisme et foi en la puissance publique, entre «travaillisme à la française» et conservatisme ponctué de coups d'audace bonapartistes, incarné une synthèse des droites françaises.

«Notre maison brûle»

Ses mandats élyséens resteront marqués par son «non» à la deuxième guerre d'Irak, la fin de la conscription militaire, la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans les crimes nazis, le passage au quinquennat, le cri d'alarme («notre maison brûle et nous regardons ailleurs») face à la dégradation de l'environnement, une première victoire importante sur l'absurde mortalité routière.

Mais aussi une ardente polémique sur sa reprise des essais nucléaires, une dissolution calamiteuse, un «non» retentissant au référendum constitutionnel européen de 2005, des accusations d'immobilisme (Nicolas Sarkozy allant jusqu'à parler de «roi fainéant»), des déficits creusés, le chômage invaincu. Il a connu l'enfer de l'impopularité et de la moquerie médiatique («supermenteur») mais était remonté au zénith de la sympathie populaire depuis son départ de l’Élysée en 2007, après avoir triomphé de l'extrême droite au second tour de la présidentielle de 2002, avec une victoire à plus de 82% des suffrages.

Jacques Chirac était parvenu à conquérir l'Élysée - rêve d'une vie pour ce fils unique - en 1995 après deux défaites face à François Mitterrand (1981 et 1988). En 2007, affaibli par un accident vasculaire cérébral qui l'a frappé deux ans plus tôt, il doit voir triompher Nicolas Sarkozy pour lequel il est loin de manifester la ferveur indéfectible de son épouse Bernadette. «Perte de mémoire», «absences», surdité: Jacques Chirac apparaîtra ensuite de plus en plus rarement en public. Ces ennuis de santé auront finalement eu raison de ce battant de haute taille, chaleureux, débordant d'énergie, toujours en mouvement - omniprésent dans le paysage politique français depuis le début des années 60.

Le reportage de Jonathan Vaucher pour «L'essentiel Radio»: