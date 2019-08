Il percute un TER, s'envole, et s'en sort entier

Le trafic a repris sur le RER D après un accident. Un train avait percuté une voiture en pleine voie sans faire de victime >> https://t.co/WZsC0cjkTH pic.twitter.com/ekbTTNC5y5 — Le Parisien (@le_Parisien) August 6, 2019

L'homme à l'origine de l'accident a slalomé entre les barrières déjà baissées du passage à niveau de Chartrette, près de Melun, vers 13h, alors que le TER approchait, a-t-on appris de source policière. Sa voiture a terminé sur le toit après une collision avec un train qui roulait à 110 km/h, et il s'en sort indemne: un automobiliste pressé a été percuté par un TER mardi après avoir forcé un passage à niveau en Seine-et-Marne.

Percutée par le train qui roulait à 110 km/h, la voiture a été projetée à plus de trente mètres de l'impact, et le véhicule a terminé sur le toit. «L'homme est alors sorti tout seul de sa voiture, conscient, et son pronostic vital n'est pas engagé», rapporte une source policière. Il a été transporté à l'hôpital de Melun pour des examens.

Présenté comme un «miraculé», il «s'en sort très bien», ont confirmé les pompiers de Seine-et-Marne. Les 43 passagers du train n'ont pas été blessés, et le trafic a pu reprendre une heure après.

(L'essentiel/afp)