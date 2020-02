Un artiste russe a balancé la sextape de Griveaux

L'artiste contestataire russe, Piotr Pavlenski, qui avait incendié la façade d'une succursale de la Banque de France en 2017, a affirmé avoir mis en ligne la vidéo à caractère sexuel qui a entraîné, vendredi, le retrait du candidat d'Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux, à la mairie de Paris. «Il affirme tenir cette vidéo d'une source qui avait une relation consentie avec Benjamin Griveaux», écrit sur son site Internet le journal Libération, qui a eu un entretien téléphonique, jeudi soir, avec l'artiste réfugié en France.

Ce dernier dit avoir voulu ainsi «dénoncer l'hypocrisie» de Benjamin Griveaux. «C'est quelqu'un qui s'appuie en permanence sur les valeurs familiales, qui dit qu'il veut être le maire des familles et cite toujours en exemple sa femme et ses enfants. Mais il fait tout le contraire», a affirmé Pavlenski, à Libération. «Ça ne me dérange pas que les gens aient la sexualité qu'ils veulent, ils peuvent même baiser des animaux, pas de problème, mais ils doivent être honnêtes», a-t-il poursuivi.

Messages connotés adressés à une femme

«Lui veut être le chef de la ville et il ment aux électeurs. Je vis désormais en France, je suis Parisien, c'est important pour moi», a ajouté le Russe de 35 ans. Un site avait diffusé mercredi soir une vidéo intime et des messages connotés adressés à une femme, affirmant qu'ils émanaient de l'ancien porte-parole du gouvernement. Ils ont été relayés peu à peu, jeudi, sur les réseaux sociaux, poussant Benjamin Griveaux à se retirer de la course à la mairie de Paris, vendredi matin.

Sur ce site, le texte accompagnant la vidéo est signé «Piotr Pavlenski». Pavlenski a été condamné en janvier 2019 à trois ans de prison, dont deux ans avec sursis, pour avoir incendié la façade d'une succursale de la Banque de France, dans la capitale, en octobre 2017.

Précédentes «performances»

Lui et son ex-compagne, Oksana Chaliguina, qui ont obtenu l'asile politique en France en mai 2017, entendaient ainsi dénoncer la présence d'une antenne de la Banque de France sur la place de la Bastille. Il s'agissait selon eux d'une performance artistique intitulée «Éclairage».

Pavlenski s'est fait connaître en défiant régulièrement les autorités russes : il a notamment arrosé d'essence et incendié les portes du siège de l'ex-KGB, à Moscou.

En 2012, il s'était cousu les lèvres en soutien aux Pussy Riot, un groupe de jeunes femmes condamnées en Russie à deux ans de camp pour avoir «profané» la cathédrale du Christ-Sauveur, à Moscou, au cours d'une «prière punk» qui critiquait ouvertement le président Vladimir Poutine.

La «performance» du groupe de punk Pussy Riot

Il s'était aussi cloué en 2013 la peau des testicules sur les pavés de la place Rouge.

En juin 2016, Pavlenski, qui se revendique de «l'art politique», avait fait sept mois de détention puis avait été condamné à une amende pour avoir «endommagé» la Loubianka, siège historique des services de sécurité russes.

(L'essentiel/cga/afp)