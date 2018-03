Le gouvernement ne cèdera pas face à la SNCF

«Nous tiendrons», a répondu le ministre français de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, au micro de l'émission «Questions politiques» sur France Inter. Disant «penser aux usagers» et rappelant que la suppression du statut des cheminots envisagée ne s'appliquerait qu'«aux nouveaux cheminots et pas aux anciens», le ministre a affirmé qu'il ne cachait ni son «étonnement» ni sa «surprise» devant les appels à la grève annoncés «alors que les discussions ne sont pas achevées».

Vendredi, les syndicats de la SNCF ont annoncé une forme de mobilisation inédite pour tenter de faire pression le plus longtemps possible sur le gouvernement, en misant sur des grèves de deux jours par semaine environ, à partir du 3 avril et jusqu'à fin juin. M. Le Maire a assuré que la question de la dette de la SNCF ferait partie des discussions, sans dire précisément si l’État était prêt à la reprendre à son compte, tout ou partie.

Plus globalement, il a justifié le besoin de réforme rapide par la montée des populismes en France, et dans le reste de l'Europe, due selon lui au manque de décisions politiques sur un certain nombre de dossiers de réforme en suspens depuis des années, comme celui de la SNCF.

