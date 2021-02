Moselle et Meurthe-​​et-​​Moselle sous surveillance

Vingt départements ont été placés sous «surveillance renforcé» en raison d'une circulation accrue de l'épidémie de coronavirus, et pourront faire l'objet de mesures de confinements locaux à partir du week-end du 6 mars si la situation continuait à se dégrader, a annoncé jeudi Jean Castex.

Moselle et Meurthe-et-Moselle, les deux départements frontaliers du Luxembourg sont concernés. Tout comme l’ensemble de l'Île-de-France, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, une grande partie des Hauts-de-France, la Drôme ou encore l'Eure-et-Loir. «J’ai demandé aux préfets d’engager des concertations avec les élus en vue (...) d’envisager, dans tout ou partie de ces territoires, des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque» cette semaine, a ajouté le Premier ministre.

Dans ces 20 départements, les préfets engageront des concertations avec les élus pour inviter sans attendre les habitants à la plus grande vigilance et envisager, dans tout ou partie de ces territoires, des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. pic.twitter.com/8AkpGrGsBx