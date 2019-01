La France balayée par un épisode neigeux

Dans les transports, la SNCF est en «préalerte» pour faire face à d'éventuelles difficultés sur le rail et le préfet de police de Paris a pris un arrêté de restriction de la circulation sur les routes. Les chutes de neige devraient commencer en fin de nuit de lundi à mardi sur la Haute-Normandie et l'ouest de la Picardie, avant d'atteindre le bassin parisien au petit matin, puis la Bourgogne et la Champagne dans la journée, selon le prévisionniste Olivier Proust. Météo-France compte sur un cumul de 2 à 5 cm sur ces régions, mardi.

«Cette neige va tenir au sol, avec des températures proches de 0°C», a commenté Olivier Proust. «C'est une séquence hivernale habituelle de neige en plaine, néanmoins on le sait tous, ça va causer des soucis», a-t-il ajouté, en référence aux possibles difficultés de circulation. Dans cette optique, 24 premiers départements des Hauts-de-France, d'Île-de-France, du Centre-Val-de-Loire et du Grand-Est ont été placés en vigilance orange.

Jusqu'à 15 cm dans les Ardennes

Après une accalmie, mercredi, ce sont les régions du centre-est qui seront les plus touchées, avec également jusqu'à 5 cm de cumul attendu, voire 5 à 8 cm sur certaines régions. Sur la séquence de deux jours, «les zones à enjeu s'étendent de tout le Massif central à toutes les frontières du nord et de l'est, donc un grand quart nord est du pays», a ajouté Olivier Proust. À l'issue du second jour, «des Ardennes à l'ouest de la Bourgogne, les cumuls prévus sont de l'ordre de 5 à 10 cm, avec localement jusqu'à 15 cm», selon Météo-France.

Par ailleurs, sept départements ont activé lundi leur plan «grand froid» qui permet l'ouverture, sur décision des préfets, de places d'hébergement supplémentaires. Les départements sont: Cantal, Ardennes, Haute-Marne, Nord, Eure, Seine-Maritime et Var.

