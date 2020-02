En garde à vue pour avoir peloté et menacé une ado

Nordahl Lelandais placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle sur l'une de ses petites cousines pic.twitter.com/jKLOmaQeC8— BFMTV (@BFMTV) February 7, 2020

Nordahl Lelandais fait face à une nouvelle mise en examen. Le meurtrier présumé de Maëlys et d'Arthur Noyer a été placé en garde à vue vendredi matin, rapporte BFM TV. Cette fois, il fait l'objet d'une enquête pour agression sexuelle et menaces de mort sur une de ses petites cousines. La jeune fille à l'origine de cette dénonciation est aujourd'hui âgée de 17 ans, et les faits remontent au mois de mars 2017.

Ce jour-là, Charlotte* enterrait son papa. À cette occasion, Nordahl Lelandais était présent, mais elle ne le voyait que très rarement. À un moment de cette triste journée, l'adolescente est sortie devant la maison pour fumer une cigarette. En larmes, elle s'est retrouvée en compagnie du trentenaire, qui a entrepris de la réconforter. «Il me prend dans ses bras, sauf qu'il descend ses mains. Je sens ses mains descendre dans mon dos, ses mains se mettent sur mes fesses, avec insistance», avait raconté la jeune fille l'été dernier.

«Il ne fallait plus que je le garde pour moi»

Mal à l'aise, Charlotte a tenté de repousser son petit cousin, qui s'est alors montré insistant. L'adolescente se souvient avoir vu l'expression de Nordahl Lelandais changer: «Un visage qui fait peur, avec un regard noir qui faisait vraiment peur», avait-elle décrit. La jeune fille s'est réfugiée auprès de sa famille, et l'ex-militaire l'a menacée: «Si tu dis quelque chose, je te tue». Pendant les mois qui ont suivi cette agression, Charlotte est restée sous l'emprise de son petit cousin, terrifiée qu'il «revienne pour la tuer».

Dans le courant de l'été 2017, Nordahl L. a été mis en examen pour des agressions sexuelles sur deux autres petites cousines. Cette nouvelle a donné la force à Charlotte de se confier à sa mère. «J'ai appris pour ma petite cousine, je me suis dit qu'il était temps d'en parler, qu'il ne fallait plus que je le garde pour moi», avait expliqué l'ado. Au printemps dernier, la jeune fille a porté plainte pour «agression sexuelle sur mineur» et «menaces de mort».

Selon BFM TV, les enquêteurs jugent le témoignage de Charlotte crédible. Entendu pour la première fois dans cette affaire, Nordahl Lelandais pourrait être à nouveau mis en examen après sa garde à vue.

*Prénom d'emprunt

