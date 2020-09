Une voiture percute une terrasse de bar à Besançon

Un automobiliste a percuté lundi soir la terrasse d'un bar à Besançon sans faire de blessé, avant d'être maîtrisé par des policiers, a annoncé mardi le parquet, qui s'interroge sur un possible mobile religieux. L'homme a remonté à contresens la Grande Rue de Besançon, avant de se diriger vers la terrasse de l'Iguane Café, place du 8 septembre, une zone en grande partie piétonne. «Il se dirigeait à une allure lente vers les gens attablés et a percuté des chaises, mais les gens l'ont vu arriver et ont eu le temps de se lever», a expliqué à l'AFP Christine de Curraize, vice-procureure au parquet de Besançon.

L'établissement se trouve à proximité immédiate de l'église Saint-Pierre. «Qu'est ce que vous faites là?», a répété l'homme en pointant du doigt l'édifice religieux. «Il semblerait qu'il a voulu exprimer le fait qu'il est anormal d'être attablé et de boire de l'alcool près d'une église», a souligné le parquet, qui s'interroge sur un possible «intégrisme chrétien», ce que l'enquête devra déterminer.

Par hasard, des agents du RAID en civil se trouvaient à proximité des lieux et ont maîtrisé l'individu, qui a ensuite été interpellé par des policiers. L'homme n'était ni armé, ni alcoolisé. «La question est maintenant de savoir s'il avait des problèmes psychologiques», a souligné le parquet.

(L'essentiel)