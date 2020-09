Une star du jeu Fortnite agressée par un gang

Groupe de 7 personnes, un gang d’après la police. Ils me provoquaient gratuitement puis m’ont attaqué. Ils m’ont assommé à la bouteille puis enchaîné en groupe



Je ferme d’un œil car je suis myope et je vois mieux d’un côté



Je suis content que le groupe avec moi avait rien. pic.twitter.com/MoT3hXqbbE — Kinstaar (@Kinstaar92i) September 16, 2020

«Groupe de 7 personnes, un gang d'après la police. Ils me provoquaient gratuitement puis m'ont attaqué. Ils m'ont assommé à la bouteille puis enchaîné en groupe. Je ferme un oeil car je suis myope et je vois mieux d'un côté. Je suis content que le groupe avec moi n'ait rien. Et pour eux, c'est un "jeu" entre gangs rivaux sur Tours... qui a frappé le plus de personnes. La personne avant moi qui a été prise en charge a été poignardée. Je dois m'estimer heureux…», a relaté mercredi Kinstaar, encore choqué, sur son compte Twitter.

Vivement que cette année 2020 passe au plus vite, je remercie et m’excuse au frérot Lubin qui a tenté de m’aider.. ils l’ont frappé au crâne 2x avec la teille, j’en ai ras le cul de ce bas monde.. — Kinstaar (@Kinstaar92i) September 16, 2020

Le jeune homme de 20 ans, Duong Huynh de son vrai nom, a renchéri: «Vivement que cette année 2020 passe au plus vite, je remercie et m'excuse au frérot Lubin qui a tenté de m'aider... ils l'ont frappé au crâne 2x avec la teille, j'en ai ras le cul de ce bas monde…» Un peu plus tard, le Suisse a donné quelques nouvelles rassurantes sur sa prise en charge à l’hôpital: «Je suis enfin sorti après 9H d'attente, 8 points de sutures extérieur+intérieur de la lèvre. 2 hématomes assez gros sur le front. Des hématomes partout sur le corps, éraflure sur le long du tibia. Merci pour vos milliers de messages, j'ai pleuré dans mon coin, j'en pouvais plus.»

Je suis enfin sorti après 9H d’attente, 8 points de sutures extérieur+intérieur de la lèvre



2 hématomes assez gros sur le front



Des hématomes partout sur le corps, éraflure sur le long du tibia



Merci pour vos milliers de messages, j’ai pleuré dans mon coin, j’en pouvais plus — Kinstaar (@Kinstaar92i) September 16, 2020

Son agression n’aurait rien à voir avec sa notoriété, selon son agente, jointe par La Nouvelle République. «Ses amis n'ont rien à voir avec le milieu du gaming. Il n'a pas été reconnu». Le passage à tabac s’est déroulé aux alentours de 2h15 mercredi matin sur les bords de la Loire à Tours. Kinstaar travaille dans la structure e-sport Solary, basée à Tours, depuis environ deux ans. Il avait participé en 2019 aux championnats du monde de «Fortnite» à New York où il avait fait une contre-performance.

(L'essentiel/20 minutes)