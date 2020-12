Menacée de meurtre et de viol, elle a dû se cacher

«Chers gens que j'aime bien sur Twitter et cher.e.s inconnu.e.s qui m'aimez bien, ce message pour vous dire que je vais m'en aller pour un temps», avait tweeté le 1er décembre l'ancienne ministre du Logement, très suivie sur ce réseau social (plus de 400 000 followers). «Depuis 3 ans un homme me harcèle par différents moyens. Il y a eu 3 procès, il est allé en prison. Il vient de rerererecommencer».

Cécile Duflot avait accompagné ce tweet d'une capture d'écran du genre de message qu'elle recevait de cet individu: «Je voulais seulement avoir un enfant avec vous si vous étiez d'accord et je suis dégouté de comment vous avez réagi (...) Si vous ne vouliez pas que j'insiste, vous n'aviez qu'à accepter d'avoir une relation avec moi».

Chers gens que j’aime bien sur Twitter et cher•e•s inconnu•e•s qui m’aimez bien, ce message pour vous dire que je vais m’en aller pour un temps. Depuis 3 ans un homme me harcèle par différents moyens. Il y a eu 3 procès, il est allé en prison. Il vient de rerererecommencer pic.twitter.com/D6VCmJFxVF — Cécile Duflot (@CecileDuflot) December 1, 2020

«Et ça, c'est le moins pire de ce que j'ai reçu», a-t-elle confié à Léa Salamé sur France Inter lundi. Cécile Duflot n'avait pas l'intention de s'exprimer dans les médias mais après avoir reçu des milliers de messages «de femmes notamment», l'ex-ministre a décidé de parler, «pour toutes celles qui ne le peuvent pas».

«Ça pourrit nos sociétés et les réseaux sociaux - autrefois vous receviez des lettres anonymes - ont augmenté les capacités. Je pense qu'il faut prendre ça au sérieux et donc si en en parlant ça peut aider à prendre au sérieux ce qui arrive à d'autres, notamment d'autres femmes...».

«Il ne faut pas dire que c'est pas grave»

Et si elle le fait alors que l'affaire dure depuis trois ans c'est «parce que j'y arrivais plus parce que je reçois souvent des messages agressifs (...) j'ai plutôt les nerfs froids et je suis résistante et pourtant ça m'atteint donc il ne faut pas minimiser quand ça arrive à quelqu'un autour de vous, il faut pas dire que c'est pas grave».

«Les six premiers mois j'ai essayé de pas y prêter beaucoup d'attention jusqu'à ce que j'aie des signaux d'alerte importants (...) Il a trouvé mon adresse parce que je l'ai donnée quand j'ai déposé plainte et - je ne sais pas comment - il a eu en main ma plainte avec mon adresse», a-t-elle raconté, insistant sur la bonne écoute des policiers: «On m'a appelée pour me dire: "Attention il vous cherche, cachez-vous"».

.@CecileDuflot, harcelée sur les réseaux sociaux : "En fait, ce n'est pas drôle du tout. Il ne faut pas minimer, ne pas hésiter à porter plainte. (...) Si en parlant, ça peut aider à ce qu'on prenne au sérieux ce qui arrive à d'autres femmes..." #le79Inter pic.twitter.com/Pjx5kODBZP — France Inter (@franceinter) December 7, 2020

(mc/L'essentiel)