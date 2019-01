Les faits sont survenus il y a bientôt deux ans, mais pour Théo Luhaka, le temps semble figé. Le 2 février 2017, le jeune homme avait été grièvement blessé lors d'un contrôle de police qui avait mal tourné, à Aulnay-sous-Bois (près de Paris). La matraque d'un des policiers avait perforé la zone péri-anale du Français sur dix centimètres. Depuis, quatre membres des forces de l'ordre ont été mis en examen pour «violences volontaires aggravées» et l'un pour «viol».

Mis en examen dans une affaire d'escroquerie par une association créée par l'un de ses frères, Théo se remet tant bien que mal de ses blessures. Mais le chemin est long. «Je risque de devoir porter des couches à vie, ou remettre une poche de stomie (ndlr: un dispositif permettant l'évacuation des selles). Il y a un risque d'incontinence», explique le jeune homme au «Parisien». Selon un récent rapport médical, il est possible que Théo souffre de séquelles permanentes.

«Ça fait deux ans que je suis hors service!»

Aujourd'hui, le Français a renoncé au football et sa vie sociale ne ressemble plus à grand chose. Une simple sortie au restaurant avec des amis peut rapidement tourner au calvaire: «Je dois me limiter et ne rien manger avant, sinon… je me fais caca dessus», confie Théo. Dans son nouveau quartier, il entretient des relations étranges avec les forces de l'ordre. «Je suis une bête de foire pour certains. Quand ils me voient, ils font demi-tour, me montrent leur matraque», raconte-t-il.

Psychologiquement, Théo alterne les hauts et les très bas. Il a du mal à dormir et évoque des «pensées noires». «Les médecins m'ont annoncé 60 jours d'incapacité totale de travail. Mais en réalité, ça fait deux ans que je suis hors service!», déplore le jeune homme. L'instruction n'est pas encore clôturée, des éléments médicaux manquant encore au dossier. Théo «espère la justice», mais se dit fataliste: «Ça ne réparera rien chez moi, même pas psychologiquement», estime-t-il.

(L'essentiel/joc)