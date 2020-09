Des tirs de mortier dans un parc pour enfants

Après nos alertes au maire d'arrondissement et malgré la médiatisation de la situation, cela fait plusieurs jours que des bandes rivales du quartier Rebeval-Belleville s'affrontent au mortier en pleine journée, en toute impunité.



Il vous faut un mort pour agir ?! #Paris19 pic.twitter.com/sh3AS5dsHb — Pierre Liscia (@PierreLiscia) September 13, 2020

Des scènes de chaos en plein Paris. Les habitants du quartier de Belleville, au nord-est de la capitale, n’en sont pas revenus. Coup sur coup, vendredi et samedi derniers, deux bandes rivales comptant des dizaines d'adolescents se sont violemment affrontées à coups de mortier d'artifice, dans un parc public fréquenté par des familles. Les tirs de mortier ont explosé non loin d’enfants qui s’y trouvaient, provoquant ainsi un vent de panique.

Une habitante du quartier a filmé ces scènes hallucinantes. «Ils sont entrés dans le parc, ils ont visé des enfants et des mamans qui jouaient, tout le monde était terrorisé», a-t-elle raconté à BFMTV. «Les enfants criaient, les parents ont réagi dans l'urgence et ont pris leurs enfants dans les bras pour les éloigner le plus loin du danger. Les tirs de mortier arrivent régulièrement. Il y a eu un meurtre dans la rue il n'y a pas si longtemps de ça», raconte un autre témoin à la chaîne d’information.

La préfecture de police a déclaré qu’il s'agissait d'une rixe et qu’il n'y avait pas eu de blessés ni d'interpellations. Une enquête a été ouverte et les forces de l'ordre du secteur ont pour ordre «de surveiller et d'arrêter, toute personne en possession d'artifices», a précisé une source policière au «Figaro».

