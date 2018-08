Attaque au couteau: deux morts et un blessé

Un homme a tué jeudi matin deux personnes à l'arme blanche et en a blessé grièvement une autre à Trappes, dans la banlieue parisienne, a-t-on appris auprès de la police nationale et de la préfecture. Un premier bilan faisait état d'un mort et deux blessés graves. Après les faits, l'assaillant s'est retranché dans un pavillon. Il a ensuite été tué par des policiers. Une source proche de l'enquête a indiqué à l'AFP que les deux victimes tuées par l'assaillant étaient sa mère et sa sœur.

Les autorités tentaient de déterminer si cette attaque pourrait être considérée comme terroriste, l'homme étant fiché S. D'ailleurs, le groupe jihadiste État islamique (EI) a revendiqué l'attaque. «L'auteur de l'attaque dans la ville de Trappes est l'un des combattants» de l'EI, a prétendu le groupuscule terroriste.

Située à 30 km à l'ouest de Paris, Trappes est une ville pauvre au milieu du riche département des Yvelines. La moitié de ses 30 000 habitants a moins de 25 ans et le taux de chômage y approche des 20%. Le gouvernement a placé la ville sur la liste des trente quartiers de «reconquête républicaine» impliquant des moyens et des effectifs supplémentaires pour la police.

[# Trappes] Opération de police achevée

Le RAID n'a pas été engagé. Individu neutralisé et décédé.

Bilan humain s'agissant des victimes : 2 personnes décédées, 1 blessé grave. @Prefet78 remercie les fonctionnaires de @PoliceNat78 pour leur sang-froid et leur professionnalisme — Préfet des Yvelines (@Prefet78) 23 août 2018

Attaque au couteau à Trappes : un mort et deux blessés, la piste terroriste est envisagée pic.twitter.com/PFzQ0DxEz4 — Europe 1 Rentrée le 27 août (@Europe1) 23 août 2018

