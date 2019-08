Blessés par une fusée de feu d'artifice

Publiée par Maxime Delclos sur Vendredi 16 août 2019

Neuf personnes ont été blessées vendredi soir à Collioure (Pyrénées-Orientales) par une fusée de feu d'artifice qui a «explosé très bas» et dont des éléments ont atterri au milieu de la foule, a-t-on appris samedi auprès des pompiers. Parmi ces blessés, trois ont été hospitalisés, ont indiqué les pompiers et la préfecture des Pyrénées-Orientales. Deux sont sortis de l'hôpital et le troisième souffre d'une fracture à l'épaule et doit être opéré, a précisé la préfecture.

Selon les premiers éléments de l'enquête, une fusée du feu d'artifice tirée d'une barge flottante, au large du port de Collioure, «a explosé très bas» selon la préfecture. Des débris incandescents ont atterri dans la zone spectateurs, sur la plage de cette commune très touristique, au sud de Perpignan. Les pompiers sont intervenus immédiatement et au total treize personnes ont été prises en charge au poste de secours, où trois médecins étaient sur place, a-t-on indiqué à la préfecture.

Quelque 80 000 personnes, selon la préfecture, assistaient dans toute la baie de Collioure à ce feu d'artifice. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes et circonstances exactes de cet accident.

(L'essentiel/afp)