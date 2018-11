La Nouvelle-​​Calédonie dit non à l'indépendance

Selon des résultats portant sur 128 618 bulletins dépouillés sur un total de près de 175 000 électeurs, le non à l'indépendance l'emporte avec 59,68% des voix contre 40,32% pour le Oui, a indiqué le Haut-Commissariat. La participation a été massive, avec environ 80% de votants. Les sondages prédisaient une large victoire du non, dans une fourchette de 63 à 75%. Des résultats encore à venir du grand Nouméa pourraient faire remonter le score loyaliste pour le non.

Emmanuel Macron exprime son «immense fierté»



Le président français a exprimé dimanche son «immense fierté que nous ayons passé ensemble cette étape historique» après que la Nouvelle-Calédonie a choisi par référendum de rester dans le giron français. «Je veux aussi dire la fierté pour le chef de l'État que la majorité des Calédoniens aient choisi la France», a déclaré le président de la République dans une allocution télévisée, en estimant qu'il n'y avait «pas d'autre chemin que celui du dialogue».



«Les électeurs ont pu choisir souverainement en connaissance de cause la relation entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Ils se sont exprimés majoritairement pour que la Nouvelle-Calédonie reste française», s'est réjoui Emmanuel Macron, qui y a vu «une marque de confiance dans la République française, dans son avenir, et dans ces valeurs: cette fierté, chacun peut la ressentir et la partager».

Plusieurs voitures ont été brûlées et deux «faits de caillassages» ont été signalés dimanche soir, en marge du dépouillement du scrutin, a-t-on appris auprès du Haut-commissariat. Les principaux responsables politiques avaient souligné en amont du scrutin qu'une victoire du non pouvait inciter une partie de la jeunesse kanak, marginalisée, à des débordements.

«C'est le combat de nos vieux»

À la mairie de Nouméa, Chanel Cinédrawa, paysagiste de 43 ans, a voté indépendantiste, car «c'est le combat de nos vieux, il faut honorer leur mémoire, c'est une fierté de porter nos couleurs», dit-il. De nombreuses procurations faites par des Calédoniens de métropole ne sont pas arrivées à temps, a déploré Sonia Lagarde maire de Nouméa, confrontée à d'incessantes réclamations à ce sujet toute la journée.

Cette consultation, prévue par l'accord de Nouméa signé en 1998, est destinée à poursuivre le travail de réconciliation entre Kanak, peuple autochtone du territoire, et Caldoches, population d'origine européenne, entamé avec les accords de Paris de 1988. Ces derniers avaient été signés après les violences des années 1980 qui avaient culminé avec la prise d'otages et l'assaut de la grotte d'Ouvéa en mai 1988, faisant au total 25 morts. Pour rendre ce scrutin incontestable, 250 délégués dépêchés par l'État et des experts de l'ONU étaient présents dans les bureaux.

Dans celui de l'école Candide-Koch, dans le quartier de la Vallée des colons à Nouméa, une longue file d'attente a été constaté dans la matinée. «Mon choix a été fait depuis longtemps, c'est un choix pour la France, pour les garanties qu'elle apporte. C'est l'assurance, la sécurité», explique Patrick Levenchaud, fonctionnaire de 54 ans. À l'école Gustave-Mouchet, dans le quartier populaire de Montravel, la population, à majorité kanak, a fait aussi la queue: «C'est un geste symbolique», explique Alain, 46 ans, qui travaille à la Société Le Nickel (SLN), plus grand employeur privé de Nouvelle-Calédonie. «C'est le premier vote qui va définir vraiment le pays».

(L'essentiel/afp)