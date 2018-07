Une jeune Alsacienne gagne 36 millions d'euros

La jeune gagnante a indiqué qu'elle jouait seulement depuis un an à la loterie européenne. Elle avait validé sa grille dans un tabac-presse de Porte-du-Ried (Haut-Rhin) et a empoché exactement 36 158 694,20 euros, soit le deuxième plus gros gain de l'histoire de ce département alsacien. En 2015, un joueur avait remporté plus de 40 millions d'euros à Colmar.

La jeune femme a souhaité conservé l'anonymat, mais a tout de même consenti à dire quelques mots à la Française des jeux, repris dans le quotidien L'Alsace. «J'ai sauté de joie dans mon salon», a-t-elle déclaré, précisant qu'elle se donnait de un à trois ans pour décider de ce qui allait changer dans sa vie.

Le département du Haut-Rhin semble réussir aux joueurs. En 2017, quatre personnes ont empoché trois millions d'euros chacune, soit plus que la moyenne nationale.

(pp/L'essentiel)