«Le Monde» s'excuse pour une photo de Macron

Le Monde a présenté samedi soir ses excuses après la parution d'une photo malheureuse à la une de son magazine hebdomadaire qui montre Emmanuel Macron sur les Champs Elysées dans un décor pouvant évoquer Hitler et la mise en scène nazie. «La couverture de M le magazine du Monde datée du samedi 29 décembre a provoqué des réactions critiques de certains de nos lecteurs. Nous présentons nos excuses à ceux qui ont été choqués par des intentions graphiques qui ne correspondent évidemment en rien aux reproches qui nous sont adressés», s'est excusé le directeur des rédactions Luc Bronner dans lemonde.fr.

Il a expliqué que «les éléments utilisés faisaient référence au graphisme des constructivistes russes au début du XXe siècle, lesquels utilisaient le noir et le rouge. La couverture s’inspire par ailleurs de travaux d’artistes, notamment ceux de Lincoln Agnew, qui a réalisé de nombreux sujets graphiques pour M le magazine du Monde». Sur un fond de couleurs blanches et rouges comme celles du drapeau nazi, le chef de l'Etat apparaît raide et sévère, à moitié de profil, pouvant rappeler une posture d'Hitler dans les affiches de propagande nazie. Le M majuscule noir en haut de la couverture peut de son côté évoquer involontairement la svastika nazie.

Cette couverture, parue en pleine manifestation des «gilets jaunes», est titrée: «De l'investiture aux gilets jaunes: les Champs Elysées, théâtre du pouvoir macronien». Cette photo de une a provoqué de vives réactions parmi les partisans d'Emmanuel Macron, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, qui en est proche, twittant notamment : «Hâte de comprendre ce qui fonde les références graphiques et iconographiques du Monde. S’il ne peut s’agir de hasard, de quoi s’agit-il alors ? À la recherche du sens perdu...»

Hâte de comprendre ce qui fonde les références graphiques et iconographiques du ⁦@lemonde_M⁩ S’il ne peut s’agir de hasard, de quoi s’agit-il alors ? À la recherche du sens perdu... pic.twitter.com/MHMmia0G2c — Richard Ferrand (@RichardFerrand) 29 décembre 2018

(L'essentiel/afp)