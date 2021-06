Rottner largement en tête dans le Grand Est

Le président sortant (LR) du Grand Est Jean Rottner arrive largement en tête au premier tour des élections régionales dimanche, distançant le candidat RN Laurent Jacobelli, selon une première estimation d'un institut de sondage.

Jean Rottner recueille 31,5 % des voix, selon un sondage Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et la Chaîne parlementaire, loin devant Laurent Jacobelli (20,7%), Eliane Romani (EELV/PS/PCF) (14,3%) et la ministre Brigitte Klinkert (LREM/MoDem) (10,7%), tandis que l'ancienne ministre Aurélie Filippetti est éliminée (8,3%).

Jamais les Français n'ont autant boudé les urnes: moins d'un tiers d'entre eux ont voté pour le premier tour des régionales et départementales, un scrutin marqué par les bons résultats des présidents de région sortants, à l'image de M. Rottner, et un résultat moins bon que prévu pour le Rassemblement national.

Une abstention record

La droite obtiendrait entre 27,2 et 29,3%, les listes conduites par le PS entre 16,5 et 17,6%, le RN entre 19,1% et 19,3% et LREM autour de 10-11%, selon Elabe pour BFM/RMC et Ipsos pour France Télévisions, Radio France et la Chaîne parlementaire.

À la fermeture des derniers bureaux, à 20H00, l'abstention atteindrait entre 66,1% et 68,6% selon les estimations des instituts de sondage, soit un record d'abstention tous scrutins confondus en France hors référendum.

L'abstention la plus élevée pour un premier tour des régionales datait de 2010 avec 53,67%. «Le niveau de l'abstention est particulièrement préoccupant», a jugé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

(L'essentiel/afp)