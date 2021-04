«Ménès m'a traitée de sale bougnoule et de s...»

Alice Belaïdi sur l'affaire Pierre Ménès : "Moi aussi j'ai été victime de 'sale bougnoule', 'salope' de la part de ce mec-là"#Europe1 pic.twitter.com/U78IGzbpeP — Europe 1 (@Europe1) April 5, 2021

Un nouveau témoignage accablant pour Pierre Ménès. L'actrice française Alice Belaïdi affirme avoir été victime de propos sexistes et racistes de la part du journaliste sportif, dans une interview accordée à Europe 1. «Comme la plupart des filles j'ai déjà été agressée par des hommes et je n'ai pas su me défendre parce que j'ai eu peur, a-t-elle expliqué. Moi aussi j'ai été victime de propos comme "Sale bougnoule", ou "Salope" de la part de Pierre Ménès. La comédienne se félicite à ce titre que la parole se soit libérée et que «maintenant ces gens-là tombent parce que ça suffit».

Au cours de l'interview, Alice Belaïdi a ajouté avoir répondu au commentateur vedette de Canal Plus après ces attaques. «Je lui ai répondu une vanne sortie du tac au tac, indique-t-elle. Je me suis mise à son niveau et je lui ai demandé s'il ne traînait qu'avec des gens gros puisque moi j'étais arabe mais je ne traînais pas qu'avec des arabes. J'ai joué la grossophobie basique et il a très mal pris que j'ai de la répartie et que je lui réponde».

Pour mémoire, Pierre Ménès est dans la tourmente depuis les révélations survenues en marge de la diffusion du documentaire de Marie Portolano sur le sexisme dans le journalisme sportif, intitulé «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste!». Mis en cause dans trois affaires d'agressions sexuelles, le chroniqueur du Canal Football Club (CFC) Pierre Ménès n'a pas participé à l'émission de dimanche. Le journaliste de 57 ans a ainsi été suspendu par la direction de Canal Plus jusqu’à nouvel ordre, en attendant qu’une enquête «approfondie» en interne permette de statuer sur son cas.

