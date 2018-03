Avant que le lieutenant-colonel ne vole à son secours en prenant sa place, la personne retenue en otage a fait preuve d'un remarquable sang-froid. Cette femme de 40 ans, caissière au Super U de Trèbes, a passé une trentaine de minutes avec l'arme à feu du terroriste plaquée contre sa nuque.

«Extrêmement traumatisée», Julie préfère ne pas s'étendre dans les médias pour ne pas gêner le bon déroulement de l'enquête, explique BFM TV. Elle se repose désormais chez elle en compagnie de son compagnon et de sa petite fille de 2 ans et demi. Employée dans ce supermarché depuis un peu plus d'un an, la quadragénaire est si secouée qu'elle n'a pas été en mesure d'assister à la messe d'hommage aux victimes donnée dimanche.

«Il a donné sa vie pour moi»

L'hôtesse de caisse est celle qui a passé le plus de temps avec Radouane L., qui n'a cessé de la menacer avec son arme. Malgré tout, l'otage est parvenue à garder son sang-froid, s'efforçant de croire aux paroles du terroriste qui lui assurait qu'il n'allait pas la tuer. Julie a cependant eu très peur lorsqu'Arnaud Beltrame a proposé d'échanger sa place avec la sienne. Le lieutenant-colonel est ensuite resté avec Radouane L. jusqu'à ce que les forces de l'ordre donnent l'assaut. Poignardé à la gorge, le gendarme a donné sa vie pour sauver celle de l'otage.

Depuis, Julie ne cesse de penser au héros qui a pris sa place. «Il a donné sa vie pour moi. Moi je suis là, et lui il est mort. Il s'est fait tuer pour que moi, je vive», a-t-elle confié. Elle s'efforce désormais de panser ses plaies psychologiques. Elle et ses collègues bénéficient d'un soutien psychologique des services de l'État et d'associations.

(L'essentiel/joc)