«J’en ai rien à foutre de réguler les espèces»

⚡SUIVI - Interrogé sur RMC, le patron des chasseurs Willy #Schraen sort du bois en plein direct : "Tu penses qu’on est là pour réguler ? Mais t’as pas compris qu’on prend du plaisir dans l’acte de chasse. J’en ai rien à foutre de réguler..." pic.twitter.com/OitBX0GsCM — Brèves de presse (@Brevesdepresse) November 10, 2021

Willy Schraen s’est-il tiré une balle dans le pied? Connu pour ses sorties sans fioritures, le président de la fédération française des chasseurs répète à qui veut l’entendre qu’ils sont les «premiers écologistes» du pays, parce qu’ils contribuent à la régulation des espèces, notamment. Pourtant, mercredi sur le plateau des «Grandes Gueules» sur RMC, le quinquagénaire s’est contredit en beauté, avouant que ce n’était pas vraiment l’objectif premier de son activité. Voire le cadet de leurs soucis.

Lors d’un débat sur la chasse dans les enclos, Willy Schraen a lâché: «Nous, c’est une passion. On prend du plaisir dans l’acte de chasse. (…) J’en ai rien à foutre de réguler. Je vais à la chasse parce que c’est ma passion et j’y prends du plaisir.» Cette déclaration sans filtre a provoqué l’indignation des défenseurs des animaux, le journaliste et activiste Hugo Clément en tête. «Au moins, maintenant, c’est clair», a-t-il tweeté mercredi.

«La chasse, c’est les chasseurs qui en parlent le mieux», a ironisé pour sa part Julien Bayou, chef du parti Europe Ecologie-Les Verts. «II est temps que Monsieur Willy Schraen réfléchisse sur ses propres pulsions mortifères», s’est indignée de son côté Laurence Parisot, l’ancienne présidente du Medef. Les associations de défense des animaux ont également réagi vertement, évoquant un «plaisir sadique» et dénonçant «l’imposture» de la régulation.

Les votes des chasseurs sont importants pour les candidats à l’élection présidentielle. Autant dire que Willy Schraen est courtisé de toutes parts. Comme l’explique le Huffington Post, le patron des chasseurs est souvent critiqué pour ses propos provocateurs et ses liens avec le président français. «Macron a fait des choses pour la chasse qu’aucun président n’avait fait jusqu’à présent», a récemment déclaré Schraen, tout heureux que le chef de l’État ait permis la division par deux du montant du permis de chasse.

(L'essentiel/joc)