Elle gagne un tableau de Picasso à la loterie

???????? DERNIERS JOURS POUR PARTICIPER Vous pouvez encore gagner ce tableau de Pablo Picasso d'une valeur d'1 million d'euros tout en finançant un projet d’accès à l’eau programme d'accès à l'eau propre dans 3 pays d'Afrique avec l'ONG @care_france Achetez votre billet sur notre site : lien dans notre bio Tirage au sort le 20 mai 2020 à 18h . . . ???????? LAST CHANCE TO PARTICIPATE ! You can still win this painting by Pablo Picasso valued at 1 million euros by financing a project for access to water in 3 countries in Africa with the NGO @care_france Buy your ticket on our website: link in our bio Draw date : may 20th,2020 at 6 pm #1picasso100euros #charity #CARE #Picasso #Madagascar #Maroc #Cameroun #ONG #association #morocco #cameroon