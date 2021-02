Les masques de contrefaçon ont déferlé en 2020

Les douanes françaises ont annoncé lundi avoir saisi 5,6 millions d’articles contrefaits en 2020, soit 20% de plus que l’année précédente, dont de nombreux masques et médicaments, en dépit du ralentissement des flux provoqué par la crise sanitaire. Outre les habituels articles de luxe, jeux, timbres et parfums, les douanes ont noté une augmentation des saisies des masques et des médicaments, allant du «remède miracle» contre le Covid aux traditionnelles pilules contres les dysfonctionnements érectiles.

Effet indirect du confinement et de la fermeture des salons de coiffure: les douanes ont également saisi davantage de tondeuses à cheveux imitant des marques coûteuses. «Les fraudeurs sont en recherche perpétuelle de nouvelles opportunités, nous avons vu dès le mois d’avril avec la multiplication des masques contrefaits et la saisie totale, depuis, de 227 000 masques», a déclaré le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, depuis l’aéroport parisien de Roissy, où il annonçait le lancement d’un plan de lutte contre les contrefaçons, mettant en garde contre les risques «économiques, sécuritaires et sanitaires», de ces marchés parallèles.

Les dernières années ont été marquées par une forte hausse des contrefaçons détectées parmi les petits colis issus de l’e-commerce, qui arrivent en France par avion, principalement d’Asie. Le plan de lutte annoncé, qui passera par une coopération renforcée avec les plateformes de vente en ligne, vise à «fluidifier les relations avec les acteurs du e-commerce pour identifier et démanteler les trafics».

«Réfléchir avant d'acheter»

Il prévoit aussi le renforcement de la mission des «cyberdouaniers» chargés de patrouiller sur les sites Internet et les réseaux sociaux. Les marques sont également invités à intensifier leur demandes d’intervention auprès des douanes, lorsqu'elles remarquent la vente de produits d’imitation.

La contrefaçon représenterait, selon une enquête de l’OCDE et de l’EUIPO (l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) de mars 2019, pas moins de 3,3% des échanges mondiaux. Au niveau de l’Union européenne, 6,8% des importations en provenance du reste du monde seraient des contrefaçons, ce qui correspond à une perte fiscale de 16 milliards d’euros par an.

La France est le deuxième pays le plus touché par la contrefaçon, après les États-Unis et avant l’Italie, selon Bercy. Les clients d’articles contrefaits s’exposent à une amende correspondant à deux fois la valeur de l’article original. «C’est une invitation à réfléchir avant d’acheter», a souligné le ministre, Olivier Dussopt.

