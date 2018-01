Robert Marchand, 106 ans, raccroche son vélo

«Ses toubibs ne veulent plus qu'il fasse de gros efforts», glisse son ami et voisin, Christian Bouchard, confirmant une information du journal La Marne. Fini, donc, les tours de vélodrome en vue d'un nouveau record. De toutes façons, «il a déjà tout», pointe son ami.

Robert Marchand a successivement établi le record de l'heure des plus de 100 ans et des plus de 105 ans, catégories créées pour lui et qui ne lui connaissent aucun rival. En janvier 2017, le cycliste amateur avait ainsi parcouru 22,547 km en une heure au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. La scène, diffusée en direct, avait propulsé cet ambassadeur rigolard de l'activité sportive au rang de coqueluche populaire.

«C'est plus raisonnable»

En août dernier encore, il avait décroché, sans adversaire, le titre de champion du monde de cyclisme sur route des plus de 105 ans. Envisager un autre record «l'amènerait à subir beaucoup de pression, beaucoup de contraintes», souligne Alain Gautheron, le président des Cyclos mytriens, club de Mitry-Mory (Seine-et-Marne) dont Robert Marchand est le plus célèbre licencié.

«S'il pédale, il faut qu'il le fasse en détente, pour le pur plaisir. C'est plus raisonnable», ajoute-t-il. Ses proches notent que le «supercentenaire» pratique toujours le vélo d'appartement dans son modeste studio de banlieue parisienne.

«Beaucoup de fruits et de légumes»

Sapeur-pompier, planteur de canne à sucre, marchand de vin ou maraîcher... Robert Marchand est né le 26 novembre 1911 à Amiens et a travaillé jusqu'à un âge avancé, au cours d'une vie marquée par les deux conflits mondiaux, la guerre froide et des années à bourlinguer au Venezuela et au Canada.

Soignant son hygiène de vie («du sport», «beaucoup de fruits et légumes», «pas trop de café», «pas de cigarettes», «très peu d'alcool»), il confiait début 2017 avoir seulement des soucis de tension, de rhumatismes et d'audition.

(L'essentiel/afp)