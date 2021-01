400 cas de violences sexuelles dans le sport

L’an dernier, Sarah Abitbol avait lancé un pavé dans la marre en accusant son ancien entraîneur Gilles Beyer d'agressions sexuelles et de viol entre 1990 et 1992, alors qu'elle été âgée de 15 à 17 ans. «Il a commencé à faire des choses horribles, jusqu'aux abus sexuels et j'ai été violée à 15 ans. C'était la première fois qu'un homme me touchait», avait témoigné la patineuse artistique française, à la veille de la sortie de son livre témoignage intitulé «Un si long silence».

Ces révélations ont crée une onde de choc dans le monde de sport et les langues ont commencé à se délier. Le 4 juin 2020, un décret portant sur la création d’un délégué ministériel en charge de la lutte contre les violences dans le sport a été promulgué. Cette fonction est occupée actuellement par Fabienne Bourdais, qui s’est exprimée à l’occasion du lancement de la campagne de sensibilisation «Ensemble combattons le silence».

«Cinq fois plus qu’en 10 ans»

«Nous sommes proches de 400 situations ayant donné lieu à un signalement au sein du ministère. À chaque fois qu’un signalement est transmis (victime, entourage, fédération, association d’accompagnement), il donne lieu à une enquête administrative», a expliqué Fabienne Bourdais, dans des propos relayés par RMC Sport. Ceci peut déboucher sur des «interdictions d’exercer qui peuvent être prises en urgence», a-t-elle précisé.

«En 10 mois, ces mesures administratives de police ont été prises cinq fois plus qu’en 10 ans», a ajouté Fabienne Bourdais pour exemplifier l’ampleur d’un problème souvent passé sous silence, dans un pays qui a connu près de 90 féminicides en 2020.

Sensibilisation et prévention

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a elle expliqué: «Ce sont 400 personnes incriminées, qui peuvent avoir fait plusieurs victimes, donc cela ne reflète pas le nombre de victimes mais le nombre de personnes mises en causes dans ces affaires».

L’association «Fight for Dignity», en partenariat avec l’Insep (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance), ont lancé mardi la campagne «Ensemble combattons le silence». Celle-ci est chargée de lutter contre les violences sexuelles, notamment au moyen de la sensibilisation et de la prévention.

Nous sommes très fier.e.s de vous annoncer le lancement de notre campagne Ensemble, combattons le silence, avec notre premier partenaire @INSEP_PARIS ! Ensemble, luttons contre les violences dans le sport ! #combattonslesilence pic.twitter.com/VPCIPo3YzU — Fight For Dignity (@Fight4Dignity_) January 26, 2021

(L'essentiel/Florian Paccaud)