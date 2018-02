Sifflé par des agriculteurs, Macron s'énerve

Le président français Emmanuel Macron a été sifflé mais aussi applaudi, samedi au salon de l'Agriculture, la grand-messe annuelle à Paris du monde paysan, illustration des tensions au sein du monde agricole, a constaté une journaliste de l'AFP. Les sifflets émanaient de jeunes agriculteurs qui ont brandi des T-shirts portant l'inscription «Attention agriculteurs en colère».

Plus tôt, le président avait été accueilli par des agriculteurs déguisés, des bousculades et des applaudissements pour sa première visite en tant que président de la République. Le président est allé à la rencontre de certains des siffleurs, des céréaliers qui protestaient contre la fin du glyphosate, un herbicide, et le projet d'accord. «Je vous engueule parce que j'aime pas qu'on me siffle derrière; mais après je viens vous voir et on s'explique», leur a-t-il dit calmement, promettant que «personne ne sera laissé sans solution».

Il s'est ensuite passablement énervé lors d'un échange musclé sur le glyphosate avec un agriculteur. Jeudi, le président Macron avait prévenu 700 jeunes agriculteurs reçus au palais présidentiel de l'Élysée qu'il se «moquait totalement» de l'ambiance dans laquelle il serait reçu, étant concentré sur la construction du «visage de la France agricole des prochaines années». Il n'est finalement pas resté insensible aux sifflets...

Salon de l’agriculture: Macron sifflé par des paysans en colère pic.twitter.com/M6JTt7Ekix — BFMTV (@BFMTV) 24 février 2018

“On est gagnant sur le Mercosur”: échange houleux entre Macron et les agriculteurs pic.twitter.com/QM9jmSNVle — BFMTV (@BFMTV) 24 février 2018