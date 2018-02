«La justice se plie devant Clint Eastwood»

Moins de trois ans après l'attentat déjoué du Thalys, Clint Eastwood porte l'histoire à l'écran et fait jouer leur propre rôle aux principaux protagonistes. L'avocate d'Ayoub El-Khazzani, principal suspect dans la fusillade, est outrée: «Je trouve ça choquant que le cinéma fasse le travail à la place de la justice, où plutôt qu'on le laisse faire», s'indigne Me Sarah Mauger-Poliak sur France 3. La femme de loi envisage de demander la suspension du film de Clint Eastwood, «Le 15h17 pour Paris». Elle estime que le long-métrage nuit au bon déroulement de l'enquête.

«On nous explique que Clint Eastwood va délivrer la vérité, avec une vision complètement unilatérale des faits, où la présomption d'innocence est bafouée», tempête-t-elle. L'avocate ajoute que le réalisateur ne l'a pas consultée au moment de préparer son film, contrairement aux autres parties. Lorsque la représentante d'Ayoub El-Khazzani a demandé au juge d'instruction d'organiser une reconstitution, la réponse qui lui a été donnée l'a sidérée: «On vient de me répondre que c'était inutile, puisqu'il y avait déjà le film. La justice se plie devant un réalisateur de fiction», se désole-t-elle.

Un téléfilm sur l'attaque du Bataclan ajourné

À l'inverse des États-Unis, en France, les projets cinématographiques ou télévisuels consacrés à des événements dramatiques suscitent des réactions épidermiques. France 2 a dû ajourner fin décembre un téléfilm sur l'attaque du Bataclan, face à la levée de boucliers d'associations de victimes et la mobilisation en ligne de plus de 46 000 personnes. «Ce soir-là» racontait une histoire d'amour née ce soir fatidique, avec Sandrine Bonnaire dans le rôle principal. Le tournage était terminé.

Même indignation début 2017 à l'annonce d'un projet venu des États-Unis («Violent Delights») - qui n'a pas vu le jour jusqu'ici - sur les destins croisés d'artistes le soir du 13 novembre. Pudeur française? Autocensure? Ou, à l'inverse, goût américain pour le sensationnalisme? Un peu des trois, répondent les spécialistes du 7e art, compte tenu de l'importance du divertissement outre-Atlantique et de la frilosité en France face aux épisodes historiques douloureux ou dérangeants.

Hollywood décomplexé

«Les États-Unis n'ont cessé d'interroger leur histoire à travers le cinéma, parfois presque en temps réel, tandis qu'en France, il y a une forme d'autocensure, comme si personne n'était prêt à explorer ces plaies non refermées», estime Guillaume Evin, auteur de «L'histoire fait son cinéma». Il a fallu attendre l'Italien Gillo Pontecorvo en 1966 pour traiter de la guerre d'Algérie. Film faisant autorité, «La bataille d'Alger» fut interdit de diffusion en salles jusqu'en 2004.

Et le financement du 7e art en France via les grandes chaînes de télévision n'incitent pas les producteurs à s'aventurer sur des terrains jugés sensibles. Le cinéma américain a lui multiplié les fictions sur le Vietnam («Apocalypse now», «Voyage au bout de l'enfer») et la guerre en Irak («Démineurs») avec un œil critique. Il s'est également emparé des attentats du 11 septembre («World Trade Center», «Vol 93», sortis cinq ans après les faits), en insistant sur la dimension héroïque des personnages.



(L'essentiel/joc/AFP)