Une vidéo inédite de l'interpellation de Théo

Près d'un an après les faits, l'affaire continue de déchaîner les passions en France. Le 2 février 2017, lors d'un contrôle d'identité à Aulnay-sous-Bois (banlieue parisienne) qui a dégénéré, un jeune homme prénommé Théo était victime d'une arrestation très violente, qu'il qualifie aujourd'hui de «viol en réunion». Grièvement blessé à l'anus par une matraque télescopique, l'individu de 23 ans subit encore aujourd'hui les séquelles physiques et psychologiques de cette interpellation.

Les quatre policiers impliqués sont mis en examen: trois sont poursuivis pour violences volontaires aggravées, le quatrième pour viol aggravé. Il est toujours suspendu. Lundi, Europe 1 a publié les images inédites de cette interpellation. Pièce centrale du dossier, cette vidéo enregistrée par les caméras de surveillance de la ville d'Aulnay-sous-Bois permet de mieux comprendre ce qui est réellement arrivé ce jour-là.

Le pantalon a glissé tout seul

Les images témoignent, dans un premier temps, d'une grande confusion: les quatre policiers semblent dépassés par les événements. Théo prend des coups et se débat avec vigueur. Les fonctionnaires ont du mal à lui passer les menottes et c'est là que survient le coup de matraque télescopique, extrêmement rapide, asséné dans l'anus du jeune homme. Sous la douleur, Théo s'effondre. Il porte toujours son caleçon, mais celui-ci a été transpercé par la matraque, ont constaté les enquêteurs.

Cette vidéo permet d'éclaircir un point crucial du dossier: le pantalon de la victime. Quelques jours après les faits, Théo avait affirmé qu'un policier lui avait baissé son pantalon avant de lui asséner le coup de matraque. Les fonctionnaires, eux, ont toujours contesté cette version, et les images leur donnent raison: trop grand et mal attaché, le survêtement du jeune homme avait en fait glissé tout seul. Confronté à cette vidéo par la juge d'instruction, Théo avait fini par modifier son témoignage et reconnu que son habit avait glissé tout seul.

Un acte volontaire? Le policier nie

S'il y a un élément clé que la vidéo ne permet pas d'éclaircir avec certitude, c'est le coup de matraque qui a transpercé l'anus du jeune homme. La victime continue d'affirmer que le policier lui a «volontairement» enfoncé son arme dans les fesses, évoquant même «un acte de torture». Confronté aux images, le fonctionnaire reconnaît le geste mais nie toute intention volontaire de pénétration.

Deux formateurs de la police ont visionné la vidéo pour les besoins de l'enquête. Ils estiment que le geste du gardien de la paix a voulu «exercer un point de pression au niveau des parties charnues des fesses» afin de «créer une déstabilisation physique et maîtriser le récalcitrant». Une action qu'ils jugent «proportionnelle» et «justifiée», estimant que le policier «n'avait ni la capacité, ni l'intention de percuter une zone aussi précise que l'anus». Une confrontation entre Théo et les quatre policiers doit avoir lieu dans les semaines à venir.

