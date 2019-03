«Les jeunes ont le sentiment d'une bavure»

De nouvelles échauffourées ont opposé, lundi soir, forces de l'ordre et habitants du quartier Mistral à Grenoble. Ces heurts sont intervenus deux jours après la mort de deux jeunes alors qu'ils étaient poursuivis par la police. Les forces de l'ordre, déployées sur place pour prévenir de nouveaux troubles après les soirées agitées de samedi et dimanche, ont été la cible de caillassages, principalement à partir des étages des immeubles. La préfecture a également constaté plusieurs départs de feu de poubelles et de véhicules.

La presse locale a par ailleurs rapporté avoir assisté à des jets de parpaings, cocktails molotovs et feux d'artifices. «Des jeunes du quartier ont vu ce qui s'est passé et ont le sentiment d'une bavure policière, c'est de là que vient toute cette tension», estime Hassen Bouzeghoub, directeur du centre socio-culturel du quartier Mistral. Les enquêteurs évoquent pour l'heure un «accident». Ce quartier avait déjà connu une flambée de violence il y a une semaine après l'arrestation d'un homme détenteur de cannabis par une brigade spécialisée.

Grenoble : Nouveaux incidents violents ce soir à Mistral https://t.co/4lld6yAqTg– Le Dauphiné Libéré (@ledauphine) 4 mars 2019

Violences urbaines en cours dans les rues de Grenoble suite à la mort de deux jeunes (17 ans& 19 ans) lors d'une course poursuite en scooter avec la police, dans la nuit de samedi à dimanche. #Grenoble#Mistral (? Guillaume Rbd) pic.twitter.com/4ZUaKwHSP8– L'écho Des Banlieues (@EchoBanlieues) 3 mars 2019

(L'essentiel/afp)