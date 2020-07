Un ado meurt étouffé en tentant de voler une voiture

Un adolescent de 14 ans est décédé dans la nuit de lundi à mardi à Landerneau (Finistère) alors qu’il tentait de voler une voiture, a annoncé le Parquet de Brest. Le jeune garçon «s’est retrouvé coincé entre la carrosserie et la portière» de la voiture qu’il avait poussée dans une rue en pente après avoir «desserré le frein à main tout en marchant à côté», a relaté le procureur de la République de Brest, Jean-Philippe Récappé.

«La portière est venue taper dans un véhicule» et il s’est retrouvé coincé, a-t-il précisé, évoquant une mort par étouffement. Ce sont les propriétaires du véhicule qui ont donné l’alerte mardi matin. «On ne connaît pas exactement les circonstances de la mort», a toutefois souligné le procureur, précisant qu’une autopsie devait avoir lieu dans la matinée.

Tongs coincées sous les pneus?

Une hypothèse est toutefois avancée, relate Le Télégramme: les tongs de la victime se seraient coincées sous les pneus de la voiture, et le jeune homme aurait perdu l’équilibre avant le choc. Le véhicule ayant rencontré une autre voiture dans sa descente, la portière s’est brutalement refermée et l’adolescent s’est retrouvé coincé entre celle-ci et l’habitacle.

Le jeune garçon, originaire de la région brestoise, avait été placé à l’aide à l’enfance et confié à plusieurs familles, mais sans succès. Depuis quelques jours, il logeait dans un hôtel de Landerneau. «Il mettait tout en échec depuis des mois», a indiqué Jean-Philippe Récappé. L’enquête a été confiée à la gendarmerie de Landerneau.

