Philippe Barbarin écope de prison avec sursis

En l'absence du cardinal, la présidente du tribunal, Brigitte Vernay, l'a «déclaré coupable de non-dénonciation de mauvais traitements» envers un mineur entre 2014 et 2015. Ses avocats ont immédiatement annoncé faire appel. «La motivation du tribunal ne me convainc pas. Nous allons donc contester cette décision par toutes les voies de droit utiles», a indiqué Jean-Félix Luciani, en relevant qu'il «était difficile pour le tribunal de résister à une telle pression avec des documentaires, un film... Ça pose de vraies questions sur le respect de la justice», a relevé l'avocat.

Pour les cinq autres prévenus, le tribunal a considéré que les faits étaient, selon les cas, soit pas constitués soit prescrits et n'a donc pas prononcé de condamnation à leur encontre. Pour Yves Sauvayre, l'un des avocats des parties civiles, «le souffle donné dans cette audience a eu des conséquences». «La responsabilité et la culpabilité du cardinal ont été consacrés par ce jugement. C'est un symbole extraordinaire. Une grande émotion historique», a-t-il relevé.

L'un des plaignants, François Devaux, cofondateur de l'association de victimes La Parole libérée, a lui rapidement salué «une grande victoire pour la protection de l'enfance». Les six mis en cause étaient poursuivis pour «non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans». Des abus imputés au père Bernard Preynat, qui n'a pas encore été jugé pour ces faits antérieurs à 1991. Le cardinal Barbarin et Régine Maire, ancienne bénévole du diocèse de Lyon, étaient aussi poursuivis pour «omission de porter secours»: on leur reprochait d'avoir laissé Preynat au contact d'enfants, dans l'exercice de ses fonctions, jusqu'en septembre 2015.

(L'essentiel/afp)