Une saisie de 4 000 CD contrefaits... grâce à Lio!

Un homme, soupçonné d'être à la tête d'un business de disques contrefaits, a été interpellé dans le sud de la France. L'individu aurait cherché à écouler, à l'étranger notamment, plusieurs milliers de CD dont les droits d'auteur n'auraient pas été payés. Directement concernée, la chanteuse d'origine portugaise Lio, à qui l'on doit les tubes «Banana Split» ou «Les brunes comptent pas pour des prunes», avait elle-même déposé une plainte qui a alimenté l'enquête.

Si «le nombre de commandes et de livraisons déjà effectuées» n'est pas encore connu, la gendarmerie du Gard a indiqué sur sa page Facebook que «4 000 CD contrefaits de la chanteuse Lio et d'autres artistes» ont été saisis au domicile du suspect qui a reconnu les faits. «Cela représente un volume d'environ 2 m³ et un préjudicie d'environ 6 000 euros», précisent les gendarmes qui parlent d'une... «enquête originale».

«Banana Split», c'est cadeau:



(NC/L'essentiel)