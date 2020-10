Au moins trois personnes ont été tuées, dont une aurait été égorgée, et plusieurs ont été blessées lors d’une attaque au couteau à Nice, jeudi matin. Deux personnes, un homme et une femme, ont été tuées dans l’église Notre-Dame et une troisième, sérieusement blessée, est décédée dans un bar proche où elle s’était réfugiée. Au bord des larmes, un correspondant de BFM TV dépêché sur place a raconté que cette femme avait eu la force de dire quelques mots aux personnes l’entourant: «Dites à mes enfants que je les aime», leur a-t-elle demandé, avant de s’éteindre.

#Nice06 est une nouvelle fois touchée dans son coeur par l'islamofascisme que je ne cesse de dénoncer.



J'adresse tout mon soutien et toute ma compassion aux familles des victimes de ce barbare.



Je veux remercier les forces de l'ordre mobilisées et particulièrement la @PMdeNice pic.twitter.com/zgm4UPi1sR — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

L’auteur a été interpellé et blessé par balles et répétait en boucle «Allahou Akbar», selon Christian Estrosi, le maire de Nice. Les faits se sont déroulés vers 9h, a-t-on ajouté de source policière, en précisant qu’une équipe de déminage était sur place. Le parquet antiterroriste a été saisi, annonce BFM TV. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur Twitter la tenue d’une «réunion de crise» à Paris.

À #Nice06 c’est tout le monde chrétien qui a été visé. J’adresse à tous les chrétiens de France et du monde mes pensées. pic.twitter.com/CAyHtKaHNg — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

«Une femme a été agressée avec le même mode opératoire que Samuel Paty», a indiqué le maire de Nice, en référence au professeur d’histoire-géographie décapité le 16 octobre en région parisienne par un islamiste russe tchétchène qui a été abattu par la police. Le maire de Nice a aussi mentionné «le sacristain» de l’église parmi les personnes décédées. Après cet «assassinat dans une école, c’est dans une église que la barbarie islamo-fasciste a choisi de frapper, c’est tout un symbole», a ajouté Estrosi.

«La situation est sous contrôle il ne faut pas paniquer», a indiqué la police sur place. «Les détonations que vous entendez sont provoqués par le Raid, des services de déminage», a ajouté une porte-parole Florence Gavello, porte-parole de la police. Le parquet antiterroriste a annoncé l’ouverture d’une enquête pour «assassinat» et «tentative d’assassinat»

Florent, un témoin, raconte à BFM TV qu’il était sur le chemin de la pharmacie quand il a entendu des cris près de l’église. «Je ne sais pas si ça venait de derrière ou sur le côté (…) J’ai pris mon sac et je suis parti. On ne cherche pas à comprendre. Je me suis échappé. Je n’ai jamais couru aussi vite de toute ma vie», témoigne le jeune homme.

