Quarante victimes de plus pour Nordahl?

La question occupe les meilleurs enquêteurs français depuis plus d'un an: Nordahl Lelandais est-il un tueur en série? Deux choses sont sûres: l'homme de 36 ans est déjà mis en examen pour le meurtre de Maëlys et celui d'Arthur Noyer, survenus respectivement en août et en mai 2017. Depuis ces deux drames, de nombreuses familles de personnes disparues sont montées au créneau, suspectant l'ex-militaire d'avoir quelque chose à voir dans ces affaires.

Fouiller le passé de Nordahl Lelandais et réexaminer toutes les affaires non résolues potentiellement liées au trentenaire représente une telle masse de travail qu'une cellule d'enquête spéciale a été mise sur pied début 2018. Son nom: la cellule Ariane. Elle regroupe une dizaine d'enquêteurs chargés de plancher sur pas moins de 900 cas de disparition qui pourraient avoir un lien avec le meurtrier présumé de Maëlys et d'Arthur Noyer.

Des critères factuels, d'autres subjectifs

Après un an de travail, la cellule Ariane est arrivée au bout de sa phase 1, explique RTL. Les 900 dossiers ont été épluchés et classés selon différents critères. Le lieu de la disparition, plus ou moins éloigné du domicile savoyard de Nordahl, la date de celle-ci, l'âge et le sexe des personnes volatilisées ont été pris en compte. Au-delà de ces critères factuels, les enquêteurs se sont également basés sur des critères moins objectifs, se fiant à leur propre intuition et à leur sensibilité.

Selon RTL, sur les 900 dossiers passés au peigne fin, une quarantaine sont toujours d'actualité et vont être rouverts. Commence maintenant la phase 2 de la cellule Ariane, qui va devoir se plonger dans cette quarantaine de cas de disparitions non résolues, des affaires classées qui pourraient avoir un lien avec Nordahl L.

(L'essentiel/joc)