«J'ai pensé que c'était juste une photo de plus»

La beauté de sa photo est si saisissante que beaucoup d'internautes ont cru avoir affaire à un montage. Pourtant, comme l'explique CheckNews, il n'en est rien. Photographe freelance, Anthony a réalisé un cliché à couper le souffle de Notre-Dame en proie aux flammes, devant une tour Eiffel qui semble veiller sur elle au coucher du soleil. Au moment de poster son oeuvre lundi soir sur Flickr, l'artiste était loin de se douter que sa photo allait faire le buzz: elle a été partagée des centaines de milliers de fois.

«Pour tout vous dire, je viens de me réveiller et je vois que j'ai reçu énormément de mails et de notifications sur les réseaux. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est assez dingue», confiait-il au Parisien, mardi matin. Si la majorité des internautes était émerveillée par ce cliché, certains ont remis en question son authenticité, soupçonnant un recours à Photoshop. Ce n'est pas le cas, assure Anthony, qui explique avoir pris cette photo «de très loin, près de la porte de Vincennes». Le photographe tient à garder son spot secret: «Mais cette vue, elle existe», poursuit-il.

Pour prouver sa bonne foi, le Français a filmé son appareil photo un peu plus tard dans la soirée et posté la vidéo sur Instagram. «J'ai fait ça pour que les gens comprennent la scène. Car c'est vrai que l'effet est spectaculaire. Si les plans sont écrasés comme ça, c'est grâce au réglage de focale et mon zoom 600 millimètres, ce qui est beaucoup», explique Anthony, qui a pris cette photo avec un D850 Nikon et un zoom 150-600 Sigma. Le photographe n'en revient pas du succès de son oeuvre. «J'avais déjà vu sur les réseaux beaucoup de clichés circuler. Il y a tellement de photographes à Paris que j'ai pensé que c'était simplement une photo de plus», conclut-il.

(L'essentiel/joc)