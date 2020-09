Ils quittent la France pour «régénérer la race blanche»

«Pas un Noir, pas un Arabe. J'ai eu l'impression de me retrouver». C'est le titre édifiant d'un article de Marianne sur le livre du journaliste Paul Conge, intitulé «Les Grands oubliés». L'ouvrage aborde en long et en large les nouveaux visages de l'extrême droite en France. Sans se couper de leur idéologie traditionnelle, les groupuscules ont évolué, avec de nouveaux concepts.

Le plus notable concerne ces jeunes Français qui n'hésitent plus à quitter leur pays devenu, selon eux, trop conciliant avec les minorités et trop compatible avec la religion musulmane. Direction les pays de l'Est, réputés plus sévères. La Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine et bien évidemment la Hongrie, deviennent alors leurs nouveaux pays de résidence.

«Rêve de reconquête»

Là- bas, ces français qui s'estiment déclassés fondent des foyers pour «régénérer la race blanche». Leur idéal féminin consiste en des femmes dociles, hyper-sexualisées, à la peau très blanche. Le plus souvent frustrés sur le plan amoureux ces émigrés racistes, qui ne jurent que par Alain Soral, s'entraident pour trouver du travail notamment.

Mais leur dessein ne s'arrête pas là. Créant de véritable communauté baptisées «Oppidum Magyar» ou «les Coqs», ces adeptes d'une extrême droite radicale ont pour objectif de peser sur le plan politique. D'abord dans leur pays d'accueil avant une éventuelle «reconquête» en Europe de l'Ouest...

