Défis d'ados sur les voies: la hantise de la SNCF

Compagnies ferroviaires, écoles, associations, parents: tous essaient depuis bientôt dix ans de mettre en garde les jeunes contre les risques qu'ils encourent à se défier sur les voies ferrées. Apparemment, rien n'y fait: les vidéos montrant des ados accrochés à l'extérieur d'un train alors qu'il roule ou debout sur la voie face à un convoi arrivant à toute allure, continuent de fleurir sur internet.

Et les chiffres de la SNCF vont dans le même sens: en 2017, la compagnie a constaté une hausse du nombre d'intrusions illicites sur son réseau ainsi que de ceux d'accidents et blessés. Augmentation qu'elle explique, entre autres, par la hausse du nombre de jeunes s'adonnant à des jeux dangereux sur les voies, relate Le Parisien.

«Le regard, on le croise, et ça reste gravé »

Un constat qui a poussé l'entreprise à amplifier et moderniser sa campagne de prévention après du jeune public. Depuis ce printemps, un camion sillonne ainsi la France pour aller à la rencontre des écoliers et des lycéens. Le véhicule offre «une expérience immersive» grâce à un film diffusé en réalité virtuelle.

Au lieu de s'axer sur le danger que représentent ces pratiques, celui-ci évoque le traumatisme qu'un accident peut engendrer chez celui qui y assiste, notamment les conducteurs des locomotives. «On a beau essayer de ne pas regarder la personne qui est sur les voies, le regard, on le croise, et ça reste gravé», témoigne dans le quotidien français Olivier Pioche, agent SNCF et volontaire sur la campagne de prévention.

(L'essentiel)