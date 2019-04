Un projet de Center Parcs bientôt abandonné?

Le tribunal administratif de Besançon a annulé vendredi une partie du plan local d'urbanisme (PLU) de Poligny (Jura) qui devait permettre la construction d'un Center Parcs, contestée par une association de défense de l'environnement, a-t-on appris de source judiciaire. L'association locale «le Pic Noir» avait formé un recours contre une délibération du 23 mars 2017 approuvant le PLU de cette commune de 4 000 habitants. Le document d'urbanisme devait autoriser la construction sur une zone de 88,9 hectares, dans un massif forestier, de 400 cottages et d'un espace aquatique tropical.

Dans son jugement, que l'AFP a consulté, le tribunal administratif relève que la zone ouverte à l'urbanisation «se situe dans un vaste ensemble naturel entièrement boisé de la forêt de Poligny, traversé par un corridor écologique répertorié dans le schéma régional de cohérence écologique de Franche-Comté». «Le projet (...) sera la source d'une pression humaine et sonore, dont l'impact nécessaire sur la circulation de la faune et sur la protection des espèces répertoriées sur le site et sur leurs habitants, s'étendra largement au-delà de la seule surface» concernée, est-il expliqué.

«C'est le contexte actuel qui veut qu'on ne puisse plus rien faire. On ne peut plus rien développer», a regretté sur France 3 Bourgogne Franche-Comté le maire de Poligny, Dominique Bonnet. Selon lui, la décision judiciaire «peut retarder le projet». Center Parcs, marque du groupe Pierre et Vacances, compte 24 domaines en Europe, dont six en France.

(L'essentiel/afp)