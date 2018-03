Un homme se fait scalper au restaurant

C'est une scène d'une violence inouïe qui s'est déroulée lundi soir dans le Xe arrondissement à Paris. Selon plusieurs médias français, deux hommes cagoulés ont fait irruption dans un restaurant indien. Sous les yeux médusés des clients, les agresseurs s'en sont pris à un homme de 35 ans d'origine sri-lankaise qui dînait en compagnie de sa femme.

Munis d'un sabre et d'une machette, les deux individus ont asséné de nombreux coups à la victime. En plus d'importantes entailles au bras et au poignet, les assaillants lui ont ôté le cuir chevelu: «Il a été scalpé», confie une source proche de l'affaire au «Point».

Le pronostic vital de la victime est engagé. «Cette terrible agression pourrait s'inscrire dans le cadre d'un règlement de comptes dans la communauté sri-lankaise», explique une source policière.

(L'essentiel/jfe)