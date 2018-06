Salah Abdeslam a comparu devant un juge

Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos jihadistes du 13 novembre 2015, a brièvement comparu jeudi matin devant un juge antiterroriste, pour la septième fois depuis sa mise en examen il y a deux ans, selon une source judiciaire. «Il a fait une déclaration spontanée d'ordre général, à connotation religieuse et politique», a précisé une source proche du dossier.

Suspect clé des attentats qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, Salah Abdeslam a fait un aller et retour jeudi matin, entre sa cellule ultrasécurisée et le tribunal de Paris, une semaine après son hospitalisation pour une appendicite. Arrêté le 18 mars 2016 dans la commune bruxelloise de Molenbeek après quatre mois de cavale, il avait été mis en examen à Paris, le 27 avril 2016, notamment pour assassinats terroristes. Mais les juges ont dû, depuis, affronter son refus de répondre aux questions. Parfaitement silencieux jusqu'à son cinquième interrogatoire en novembre 2017, Salah Abdeslam n'avait finalement pris la parole qu'une seule fois devant eux, le 9 mars, pour dédouaner un suspect lors d'une confrontation.

Avant de faire du silence sa stratégie judiciaire, Salah Abdeslam s'est livré une seule fois, dans la foulée de son arrestation, affirmant aux enquêteurs belges avoir «renoncé» à se faire exploser le 13-Novembre et tentant de minimiser son rôle dans la cellule jihadiste. Lors de son procès en février à Bruxelles, sur la fusillade du 15 mars 2016 qui avait précipité la fin de sa cavale, il ne s'était exprimé que très brièvement. Il avait uniquement contesté la légitimité du tribunal.

(L'essentiel/afp)