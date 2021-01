300 bovins maltraités saisis dans le Jura

Un cheptel de plus de 300 bovins, considérés comme abandonnés et maltraités, a été saisi mardi dans le Jura, alors que 231 bêtes de cette exploitation sont mortes en trois ans, a-t-on appris mercredi auprès du parquet. Les gérants de l'exploitation située sur la commune de Montfleur (Jura), deux frères âgés de 52 et 65 ans, ont été interpellés dans le cadre d'une enquête ouverte pour «abandon et mauvais traitements à animaux», a précisé le procureur de la République de Lons-Saunier, Lionel Pascal.

Les agriculteurs, qui contestent les faits qui leurs sont reprochés, seront présentés jeudi au parquet de Lons-le-Saunier qui décidera des suites judiciaires à donner à cette affaire. «C'est la première fois qu'une saisie de cette ampleur concernant des animaux d'élevage est ordonnée en France», a souligné dans un communiqué le procureur, estimant que «cette mesure était commandée par la nécessité d'assurer le bien-être, la préservation et la survie des animaux».

Déjà condamnés en 2018

En trois ans, «le taux de mortalité du cheptel a explosé littéralement pour atteindre une moyenne annuelle de 20%, alors que le taux normalement constaté est inférieur à 5%», a-t-il relevé. Selon les rapports des services administratifs les vaches et leurs veaux avaient un accès insuffisant à l'eau et à la nourriture et il existait un important risque de divagation des animaux en raison de clôtures mal entretenues.

L'enquête du groupement de gendarmerie du Jura a conclu que les deux frères, qui gèrent ensemble l'exploitation dans le cadre d'un GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun), «méconnaissaient les règles élémentaires de respect du bien être animal». En 2018, ils avaient déjà été poursuivis et condamnés pour maltraitance animale et pour une absence de mise en conformité de leurs pratiques.

(L'essentiel/afp)