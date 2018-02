Rixes à Calais: «On a vu des scènes de guerre»

De violents affrontements entre migrants afghans et africains en plusieurs endroits de Calais, ville portuaire du nord de la France, ont fait jeudi une vingtaine de blessés, dont quatre touchés par balle étaient entre la vie et la mort. Un cinquième blessé par balle était dans un état qualifié de «très sérieux» par les autorités locales de cette région où plusieurs centaines de migrants campent en espérant pouvoir passer clandestinement en Grande-Bretagne.

Douze autres souffraient de nombreux traumatismes et blessures diverses provoqués pour certains par des armes blanches, selon la préfecture du Pas-de-Calais. Un autre a été renversé par une voiture. Deux policiers ont également été légèrement blessés, selon la même source. «Nos équipes on dû ramasser des blessés par balle, a déclaré jeudi soir un membre de l'Auberge des migrants à BFMTV. On a vu des scènes de guerre.»

Migrants blessés par balle à Calais: "On a vu des scènes de guerre", lance l'Auberge des migrants pic.twitter.com/rJ1aszVolQ— BFMTV (@BFMTV) 1 février 2018

Une première rixe a éclaté en milieu d'après-midi entre une centaine de migrants érythréens et une trentaine d'Afghans, en un lieu proche du centre hospitalier de la ville où avait lieu une distribution de repas, selon la préfecture. Des tirs à l'arme à feu par un ressortissant afghan seraient à l'origine de cet affrontement, indique-t-on de même source au conditionnel, ce qui accréditerait la thèse de la présence de passeurs vers la Grande-Bretagne sur place.

Calais a vécu «un degré de violence jamais connu», a déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi, le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui s'est rendu sur place. «Ce que vivent les habitants de Calais est insupportable», a-t-il ajouté. Il s'agit du bilan le plus lourd depuis le 1er juillet 2017 lorsque des bagarres inter-ethniques avaient fait 16 blessés, dont un grave. Un an plus tôt, le 26 juin 2016, d'autres rixes avaient fait 40 blessés, dont aucun n'avait été atteint gravement.

Environ 800 migrants vivent actuellement à Calais selon les derniers chiffres des associations, entre 550 et 600 selon la préfecture.

(L'essentiel/AFP)